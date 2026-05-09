9 травня 2026 року близько 13:00 військові рф вдарили БпЛА по с. Незламне Херсонського району.

Внаслідок атаки загинула 58-річна жінка. Ще один чоловік отримав поранення, повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії з метою документування наслідків атаки та збору доказів чергового воєнного злочину, вчиненого військовими рф.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).



