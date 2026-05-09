Вранці 9 травня 2026 року поліція та військова жандармерія отримали інформацію про те, що поблизу Бартошиць, Вармінсько-Мазурське воєводство, було знайдено непізнаний літаючий об’єкт.

Про це інформує «Польське радіо» з посиланням на повідомлення Військової жандармерії у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Початкові результати розслідування на місці події вказують на те, що це, ймовірно, військовий безпілотник, призначений для спостереження, але не бойовий. Військова поліція розслідує цю справу під керівництвом прокурора 8-го військового відділу районної прокуратури в Ольштині. На місці події проводяться необхідні процесуальні дії», – зокрема мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, 7 травня дрони з РФ атакували нафтобазу в Латвії (ФОТО, ВІДЕО)