У четвер рано-вранці кілька безпілотних літальних апаратів увійшли в повітряний простір Латвії з боку Росії, два з них впали, повідомляють Національні збройні сили (НВС).

На місці події знаходяться підрозділи НВС, Держполіції та Державної пожежно-рятувальної служби (ДПСЗ), повідомляє Delfi.

За інформацією ДПРС, у четвер, близько 03.30 на номер 112 надійшло кілька дзвінків про можливу пожежу на нафтобазі, розташованій на вулиці Комуналу в Резекні.

Після прибуття на місце події пожежники встановили, що відкритого горіння немає, але вживаються необхідних заходів для охолодження одного із резервуарів.

За запитом НВС, Державна пожежно-рятувальна служба о 04.09 розіслала повідомлення мешканцям Лудзенського, Балвського та Резекненського краю, а о 04.43 – мешканцям Резекне.

Жителі Резекне повідомляють різними каналами обміну інформацією про те, що вночі чули лякаючі звуки, у тому числі гул двигунів з неба та звуки, що нагадують літаки. Також були чутні звуки, схожі на вибухи, та спалахи світла.

Голова Резекненської крайової думи Гунтарс Скудра підтвердив, що один із дронів упав на території резекненської філії ТОВ East-West Transit. Дрон потрапив у порожній нафтовий резервуар.

Можливий вибух або пожежа, про яку надійшов дзвінок до пожежної служби, стався на об’єкті, розташованому в місті Резекне, неподалік залізниці та супермаркету Maxima.

Мешканці також поділилися у соціальних мережах відео, на яких видно спалах світла над Резекне та чути звук, характерний для вибуху.

Жителям Балвського, Лудзенського та Резекненського країв настійно рекомендується сховатися у приміщеннях, закрити вікна та двері, а у разі виявлення низьколітаючого, підозрілого чи небезпечного об’єкта не наближатися до нього та зателефонувати за номером 112.

Заступник начальника Держполіції Андріс Зелліс повідомив у передачі Латвійського телебачення “Ранкова панорама”, що поліція отримала інформацію про дві ймовірно впалі дрони – один упав на нафтобазі, а пошуки місця падіння другого ще ведуться.

Зелліс також підтвердив, що пожежа на місці пригоди локалізована та загрози немає. Держполіція розпочала кримінальний процес для з’ясування обставин події.

Востаннє можлива повітряна тривога в Латвії оголошувалась у ніч на 3 травня в районах Алуксне, Балві, Лудзі, Резекне та Краслави. Тоді ймовірна загроза повітряному простору Латвії була пов’язана із атакою українських безпілотників на російські нафтотермінали.

Як повідомляє LSM.lv, на місці події було встановлено, що внаслідок зовнішнього впливу пошкоджено чотири нафтові резервуари, у яких не було нафтопродуктів.

В одного з резервуарів тліла обшивка на площі 30 кв. м. Загоряння оперативно ліквідували.

Під час перевірки резервуарів тепловізором підвищеної температури в них не виявили.

Державна поліція підтверджує, що оперативні служби виявили на нафтобазі в Резекне ймовірні уламки дрона.

Поліція розпочала кримінальний процес за главою 10 Кримінального закону — «Злочини проти держави». Правоохоронці оточили постраждалу територію та продовжують розслідування.

На місці працювали пожежники із шістьма автоцистернами та автодрабиною, а також співробітники Державної поліції та Національних збройних сил.