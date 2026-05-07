АТ «Укрнафта» та фінська компанія Wärtsilä підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок.

Подія відбулася під час зустрічі Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра енергетики України Дениса Шмигаля з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Про це повідомив Денис Шмигаль, передає Інше ТВ.

«Разом із Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) та АТ «Укрнафта» ми реалізуємо поетапну програму розгортання газопоршневої розподіленої генерації.

У межах І етапу вже залучено кредит ЄБРР на 80 млн євро, підписано кредитну угоду, підтверджено державну гарантію та тривають закупівлі за процедурами ЄБРР.

Для наступних етапів Україна планує використати фінансування FUIF, аби масштабувати програму, зокрема через встановлення газопоршневих електростанцій на базі обладнання Wärtsilä.

Усі відповідні проєкти спрямовані на оперативне підсилення енергетичної безпеки регіонів, балансування об’єднаної енергосистеми України та забезпечення критичної інфраструктури», – зазначив Денис Шмигаль.

