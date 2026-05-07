Минулої доби двічі горів сухостій у Воскресенській ТГ Миколаївського району та Єланецькій ТГ Вознесенського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Від ДСНС до ліквідації пожеж залучалися 4 вогнеборці, 1 одиниця техніки, відділення місцевої пожежної охорони «Пересадівка».

За прогнозом Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, 7 травня 2026 року погодні умови на Миколаївщині сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Рятувальники закликають: не паліть сухостій та сміття! Тепле сонце — не привід для “пікніків” із вогнем у невідведених місцях. Одна іскра може знищити гектари.

