Розпочалася 1534-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 07.05.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 256 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9317 дронів-камікадзе та здійснив 2696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 67 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Товстодубове та Голубівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, артилерійську систему та іще один важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав шість авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ, здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Липців, Лиману, Ізбицького, Малої Вовчої, Симинівки, Зеленого, Вільчі.

На Куп’янському напрямку ворог атакував десять разів, у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районах Борівської Андріївки, Радьківки, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Надія, Ставки, Ямпіль та в бік Лиману, Новосергіївки, Озерного, Твердохібового.

На Слов’янському напрямку агресор штурмових дій не проводив.

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Степанівка та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Торецького, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка, Молодецьке, Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку противник атакував двічі, в бік Вербового та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку у районах Злагоди, Добропілля, Староукраїнки, Зеленого, Рибного та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Прилуки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник проводив дві атаки, в бік Антонівки та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ за добу знешкодили 890 окупантів. Втрати ворога