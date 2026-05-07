Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує придбати суднобудівну корабельню Mangalia у Румунії для розширення морського виробництва. Партнером у цій угоді виступає світовий лідер морських перевезень MSC Mediterranean Shipping Company.

Про це пише морський портал The Maritime Executive.

Повідомляється, що румунські урядовці ведуть переговори щодо угоди, за якою Rheinmetall та MSC придбають контрольний пакет акцій верфі, а уряд збереже невелику частку інвестицій. Верф, яка була залучена до слухань щодо банкрутства та запланованої реорганізації, минулого місяця була оголошена банкрутом.

Rheinmetall, найбільш відома своєю військовою технікою та системами безпеки, зайнялася суднобудуванням, оголосивши про придбання верфей NVL у Lürssen Group. Верф підтримує ВМС Німеччини, і це придбання розглядалося як можливість розширити системну інтеграцію компанії у морській війні. Нещодавні повідомлення пов’язують Rheinmetall із замовленням на чотири кораблі, включаючи два морські патрульні катери, які будуть побудовані для Румунії.

У заяві, опублікованій 5 травня, Rheinmetall зазначає, що придбання верфі вийде за рамки контракту на чотири судна та стане можливістю підтримати майбутнє румунського суднобудування та створити позицію в оборонній промисловості. Зазначається, що план передбачає відновлення роботи верфі та розширення з чотирьох суден до такої міри, що Румунія зможе перетворитися на великий європейський виробничий центр суднобудування. Зазначається, що верф з часом може зрости в довгостроковій перспективі, щоб забезпечити роботою кілька тисяч людей.

«Відродження верфі в Мангалії має стратегічне значення», – каже Rheinmetall. «Очікується, що відновлення роботи верфі матиме значний позитивний вплив на регіон, сприяючи стабільності та розвитку місцевого бізнес-середовища».

Румунські ЗМІ повідомляють, що уряд вжив заходів для перехоплення активів верфі, які перебувають у спільному підприємстві, де уряд є мажоритарним інвестором, а 49 відсотків належить Damen. «Мангалія», заснована урядом у 1976 році, стала партнером південнокорейської компанії Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering у 1997 році. Damen придбала верф у 2018 році, але вона закрилася у 2024 році після того, як Damen повідомила уряд про свій намір припинити спільне підприємство. Повідомляється, що Damen є найбільшим кредитором верфі.

Нещодавно суд з питань неплатоспроможності оцінив верф у 87 мільйонів євро (102 мільйони доларів). Згідно з новим законодавством, уряд може повернути верф, сплативши не більше ліквідаційної вартості верфі.

Міністр оборони Румунії заявив, що план передбачає, що уряд внесе землю та активи верфі до нового партнерства з Rheinmetall та MSC. Німецька компанія розвиватиме оборонне суднобудування, тоді як MSC братиме участь як партнер, що спеціалізується на комерційному суднобудуванні.

Минулого року MSC звернулася до уряду з листом, в якому повідомила, що прагне диверсифікувати свої відносини в галузі суднобудування та ремонту. Вона зазначила, що операція може розпочатися з ремонту суден і бути розвинена, щоб стати будівельником комерційних суден, включаючи майбутнє будівництво круїзних лайнерів, цистерн-ропакс та буксирів. Компанія запропонувала авансом оплатити ремонтні роботи, щоб забезпечити верф кошти для повернення працівників.

