Народний депутат Ігор Негулевський, який наприкінці 2025-го отримав підозру від НАБУ та САП у справі про оплату депутатських голосувань “конвертами”, незадовго до цього переїхав у величезний 800-метровий маєток в найдорожчій частині Козина. Нардеп стверджує, що орендує його з величезним дисконтом, але журналісти знайшли реальну вартість маєтку і показали його зсередини.

Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Ігор Негулевський – нардеп від “Слуги народу”, який входить у парламентський комітет Верховної Ради з питань автомобільного транспорту та інфраструктури. У кінці грудня 2025-го Негулевський отримав підозру від НАБУ і САП у справі роздачі депутатам “конвертів” в обмін на парламентські голосування. За даними слідства, група нардепів координувала які проєкти законів і постанов треба підтримати, а які ні. За це народні обранці нібито отримували від 2 000 до 20 000 доларів.

За два тижні до отримання підозри, Негулевський почав орендувати маєток у Козині, у закритому котеджному містечку з виходом до води. У декларації нардепа за 2025 рік вказано, що площа будинку складає майже 800 квадратних метрів, але при цьому жодних витрат на оренду нардеп не задекларував.

Журналісти Bihus.Infо знайшли оголошення про здачу в оренду цього будинку. У ньому йдеться, що в будівництві будинку використані лише натуральні матеріали: мармур, граніт, дерево. У будинку є більярдна, спортзал, спальня зі своїм санвузлом та вбиральня, три спальні, чотири санвузли, СПА зона з сауною, басейн із джакузі. Окрім основного маєтку на території в 35 соток є гостьовий будинок 90 м2 зі своєю кухнею, трьома спальнями, двома санвузлами та приміщенням для персоналу з окремим входом. А ще – зона барбекю та елінг з системою спуску яхти на воду. Також в оголошенні зазначена вартість оренди на місяць – 5000 доларів. Здачу маєтку за таку суму в розмові з журналістами підтвердив і рієлтор.

При цьому у телефонній розмові з журналістами Негулевський запевнив, що житло йому дісталося за набагато меншу вартість, назвати яку відмовився. Не назвав він і ймовірну причину, через яку міг би отримати якусь знижку. Також нардеп запевняє, що сплачує цю суму із заощаджень, а сам будинок взяв від безвиході.

“Так попало, що на 800, я не хотів 800. Просто на той момент нічого не було, та й я взяв 800, бо була нормальна ціна. Там у батареях все сонячних. Тому з комунальними там все в порядку” – каже нардеп.

Нагадаємо, в справі “конвертів” окрім Негулевського підозри отримали ще четверо “Слуг”: Ольга Савченко, Михайло Лаба, Євген Пивоваров та Юрій Кісєль. Всі нардепи вийшли під заставу та продовжують відвідувати засідання Верховної Ради.

