5 травня у виставковій залі ММПКіМ відбулося відкриття фотовиставки-пам’яті, присвяченої героям полку «Азов» та білоруським добровольцям.

Про це повідомляє управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Цей захід став особливим простором глибокої вдячності та живої пам’яті — місцем, де крізь світлини промовляють історії мужності й самопожертви захисників Маріуполя, у когорті яких навічно залишився і Євген Логінов, який загинув на «Азовсталі» чотири роки тому.

Особливо зворушливою стала участь у проведенні заходу його батька, Олександра Логінова, який, переживши власний біль, присвятив себе важливій місії — збереженню пам’яті про сина та всіх його побратимів.

Відвідувачі мали змогу не лише побачити світлини, а й відчути силу духу тих, хто до останнього подиху стояв за Україну.

У заході взяли участь також голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів та працівників сфер Олександр Руснак та ветеранка, захисниця “Азовсталі” Інга Чікінда.

Виставка працює по 15 травня з 11.00 до 17.00 щодня, крім неділі та понеділка.

