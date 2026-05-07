Сьогодні, 7 травня, у Пермі знову гучно – повідомляють про приліт дронів і вибухи. Вдруге за 8 днів атаковано «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» (ПНОС).

Влада підтвердила атаку «на одне з промислових підприємств», але не уточнила назви.

ТОВ “Лукойл-Пермнафтооргсинтез” (ПНОС) – один з найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) Росії, розташований у Пермі. Підприємство, що входить до групи «Лукойл», переробляє понад 13 млн. тонн нафти на рік, випускаючи широкий спектр продукції, включаючи високоякісний бензин, дизельне паливо, авіаційну гас і мастила. Завод є ключовим промисловим об’єктом регіону та одним із найбільш технологічно оснащених у країні, забезпечуючи паливом як внутрішній ринок, так і експортні напрямки.