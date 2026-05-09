США завершили вивіз із Венесуели запасів збагаченого урану, виробленого на її дослідницькому реакторі RV-1. Про це напередодні повідомило американське Національне управління з ядерної безпеки (NNSA), пише Кореспондент.

Вказано, що команда відомстваі технічні експерти з Венесуельського інституту наукових досліджень дістали 13,5 кг урану з реактора RV-1 менш ніж через шість тижнів після першого відвідування майданчика. Працюючи у тісній співпраці з МАГАТЕ, американські фахівці запакували уран у контейнер для відпрацьованого палива.

У травні спеціальне судно доставило матеріал у США. Потім контейнер було перевезено на підприємство Саванна-Рівер у штаті Південна Кароліна, яке займається зберіганням, дезактивацією та переробкою радіоактивних відходів. Там фахівці перероблять матеріал для отримання висококонцентрованого низькозбагаченого урану для ядерних потреб США, зазначили у NNSA.

“Безпечне вивезення всього збагаченого урану з Венесуели стало ще одним сигналом світу про відновлення та оновлення Венесуели,– заявив глава NNSA Брендон Вільямс. – Завдяки рішучому керівництву президента США Дональда Трампа, віддані своїй справі команди на місцях завершили за кілька місяців те, що зазвичайзаймало б роки”.

Як зазначили у NNSA, протягом десятиліть реактор RV-1 підтримував фізичні та ядерні дослідження. Після завершення цієї роботи в 1991 році на ньому зібрався уран, збагачений вище за критичний поріг в 20%.