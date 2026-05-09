Орденом княгині Ольги III ступеня відзначено старшу сержантку Тетяну Волинцеву — уродженку Казанки Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївський обласний ТЦК та СП, передає Інше ТВ.

Сьогодні пані Тетяна служить у 23 окремій механізованій бригаді на посаді старшої медичної сестри евакуаційного відділення.

Вона має медичну освіту та на початку повномасштабного вторгнення працювала в Німеччині. У січні 2023 року вона повернулася до України, де на той момент уже воював її син. А за кілька днів сама прийшла до ТЦК та СП. Згодом жінка долучилася до новоствореної 23 ОМБр.

Із 2023 року Тетяна Волинцева виконує завдання на стабілізаційному пункті та, за потреби, супроводжує тяжкопоранених під час евакуації. За цей час вона врятувала не одне життя українських військових.

Внесок старшої сержантки у захист України був високо відзначений державою. Днями командир 20 армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заїць вручив їй високу державну нагороду.

Пишаємося нашою землячкою, яка щодня рятує життя та наближає українську Перемогу.

Фото: 23 окрема механізована бригада

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївські морпіхи відзначені відомчими нагородами (ФОТО)