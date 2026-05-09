У ніч на 9 травня (з 18:00 8 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф,

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, та дрони-імітатори «Пародія» на півдні, півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

ІншеТВ зазначає, що з повідомлення Повітряних Сил не зрозуміло, чи було порушене перемир’я, чи обстріли відбувалися до півночі, тобто до початку оголошеного режиму припинення вогню.