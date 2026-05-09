У першій половині 2026 року Україна планує виготовити 25 тисяч наземних роботів. Техніка вже виконує рекордну кількість місій, замінюючи людей у “зоні смерті”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Наземні роботизовані комплекси (НРК) стали універсальним інструментом: вони евакуюють поранених, обстрілюють ворога та встановлюють міни.

Командири називають їх “новою кавалерією”, оскільки машини за лічені хвилини виконують завдання, які раніше коштували солдатам життя.

Головною причиною масового впровадження роботів є порятунок життів бійців, розповів командир батальйону НРК бригади “К-2” Олександр Афанасьєв. Ця бригада стала першим у світі підрозділом, який повністю спеціалізується на експлуатації наземних безпілотників на лінії фронту.

The Telegraph з посиланням на дані президента України Володимира Зеленського зазначає, що кількість операцій за участю наземних платформ стрімко зростає. Зокрема, було зафіксовано такі показники:

у квітні роботами виконано 10 281 місію з постачання та евакуації;

середня інтенсивність склала 343 місії на добу.

Водночас для порівняння наводяться дані листопада минулого року, коли цей показник становив лише 2 900 місій.

Роберт Толласт, експерт Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI, зазначив, що такий технологічний стрибок змінює характер сучасної війни, а бої між роботами стають питанням часу.