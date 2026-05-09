Розпочалася 1536-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 09.05.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 23 авіаційних ударів, скинувши 87 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8189 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження живої сили противника, один пункт управління, дві гармати та один склад матеріально-технічного забезпечення ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 35 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано 10 штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Чайківки, Тернової.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в бік Радьківки.

На Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Ставки, Ямпіль та Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки, Торецького та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував тричі, в районах населених пунктів Олександроград та Вороне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Багате, Оленокостянтинівка та в бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки й Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки в бік Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ за минулу добу знешкодили 1080 російських загарбників. Втрати ворога