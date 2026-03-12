Україна продовжує повертати своїх захисників з російського полону – лише за минулий тиждень додому повернулися ще 500 військовослужбовців. Після звільнення держава гарантує їм одноразову виплату 100 000 гривень, щорічну допомогу за роки в полоні, 90 днів оплачуваної відпустки, лікування та широкий соціальний захист.

Міністерство оборони нагадує, на які виплати та пільги мають право воїни після полону.

Одноразова виплата 100 000 гривень

Одноразову виплату 100 000 гривень може особисто отримати звільнений з полону (після встановлення факту полону). Для нарахування коштів потрібно подати відповідну заяву до Мінрозвитку.

Оформити заяву можна онлайн на сайті Мінрозвитку або на сайті Національного інформаційного бюро.

До заяви треба додати копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків та довідки з реквізитами банківського рахунка.

Звільненим з полону надаються одноразові і щорічні виплати

Щорічна грошова допомога

Її розмір – 100 000 гривень, вона виплачується щорічно, за рік, в якому людина перебувала в полоні.

Отримати можуть:

звільнені з полону – за кожен повний рік перебування в полоні (за виключенням років, за які допомогу отримував їхній член сім’ї);

члени сімей – за осіб, які досі перебувають у полоні.

Якщо людина після звільнення з полону особисто подає заяву, то до вищевказаних документів додаються відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особистої свободи за кожен рік, за який особа звертається за виплатою допомоги.

Важливо. Для отримання офіційного статусу особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, подається заява до Мінрозвитку. Довідку про перебування в полоні можна отримати в Національному інформаційному бюро (запит надсилається на info@nib.gov.ua).

Виплата грошового забезпечення

Грошове забезпечення повністю зберігається на час полону

Під час перебування у полоні зберігається виплата грошового забезпечення за останнім місцем служби (в тому числі додаткова винагорода в розмірі 100 000 гривень).

Якщо ви складали особисте розпорядження на виплату грошового забезпечення членам сім’ї, то виплати за період перебування в полоні нараховувалися людям, зазначеним в цьому документі.

Проте з лютого 2025 року, якщо особисте розпорядження не складали, 50% грошового забезпечення виплачується найближчим родичам згідно із законом, і ще 50% депонується на особистому рахунку військовослужбовця у військовій частині. Цю суму виплатять після повернення з полону і відновлення доступу до рахунку.

Якщо рідних немає, то все грошове забезпечення зберігається на рахунку до повернення з полону.

Якщо воїна визнають загиблим, кошти на депонованому рахунку не зникають і не «згорають», а включаються до складу спадщини з дати складення актового запису про смерть. Гроші у такому випадку отримують спадкоємці за законом або за заповітом.

Лікування, психологічна і правова допомога

До «медичного пакету» входять первинні огляди (з оглядом на історію хвороби), лабораторні та інструментальні дослідження, консультації лікарів-спеціалістів за медичними показаннями та фінальний комплексний медичний огляд.

Під час виписки надаються рекомендації щодо подальшого лікування, потреби в реабілітаційній та психологічній допомозі, соціальних послугах, зокрема, влаштування до соціальних закладів, послуг із соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно‐курортним лікуванням.

Також захисники мають право на лікування за кордоном за наявності відповідного висновку ВЛК, готового пакету документів, згоди країни, що приймає, оплатити транспортування, перебування в клініці тощо.

Крім того, є можливість скористатися правовою допомогою. Первинною – юридична консультація, написання скарг і заяв – усім, хто був у неволі. Вторинна – складання документів, захист у судах тощо – усім з офіційним статусом особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Автоматичний статус УБД і ширший соціальний захист

Механізм автоматичного отримання статусу учасника бойових дій (УБД) через Єдиний державний реєстр ветеранів війни поширюється і на військовослужбовців, які потрапили в полон.

Для цього уповноважені особи військової частини вносять до Реєстру відомості про безпосередню участь людини у виконанні бойового завдання протягом 5 днів з моменту початку цього завдання. Дані обробляються автоматично, і статус УБД присвоюється без додаткових заяв.

З 2025 року до бойових прирівнюються поранення, травми, контузії та захворювання, набуті в полоні. Це рішення зокрема гарантує військовим належний соціальний захист, право на всі передбачені пільги та компенсації, безоплатне лікування та реабілітацію.

Після полону воїнам надаються 90 днів відпустки і низка пільг

Крім того, звільнені з полону мають право на:

першочергове забезпечення житлом;

ваучер для перекваліфікації або підвищення кваліфікації;

кредитні канікули та звільнення від штрафів на період полону і протягом 6 місяців після звільнення з можливістю реструктуризації боргів;

збереження місця роботи протягом усього періоду перебування в полоні, а також протягом 6 місяців після звільнення;

цільову підтримку для здобуття освіти у державних та комунальних закладах.

Додаткова відпустка на 90 днів

Після звільнення з полону військовослужбовець має право на 90 днів відпустки. Її можна отримати без додаткових умов щодо прийняття рішення про службу (до лютого 2026 року надавалася за умови подальшого проходження служби).

Таку відпустку не можна розділити на частини, а під час неї нараховується грошове забезпечення. Відкликати з відпустки можуть лише за згодою військовослужбовця.

Звільнення з військової служби

З травня 2024 року звільнені з полону військовослужбовці мають право залишити службу. При цьому сама дата обміну не має значення.

Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону і не висловили бажання продовжувати військову службу.

Відстрочка від мобілізації

Щоб оформити відстрочку від мобілізації, звільненим з полону достатньо звернутися до ЦНАПу. Надалі відстрочка продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів.

Проте автоматичне продовження працює за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Уточнити дані можна в ТЦК та СП або в будь-якому зручному ЦНАП.

Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки (наприклад, 30 березня), то після настання цієї дати відстрочка припиняється, і автоматичне продовження не здійснюється.

Якщо ж у даних зазначено строк, що відповідає періоду мобілізації (у застосунку Резерв+ це відображається як «до завершення мобілізації»), то відстрочка автоматично продовжуватиметься ще на 90 днів.