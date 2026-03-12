Послуга раннього втручання підтримує дітей із порушеннями розвитку у прифронтових громадах

Сніжана живе у віддаленому селі на Миколаївщині й самотужки виховує трьох малюків. На початку повномасштабної війни їхня громада опинилася посеред активних бойових дій та була частково окупована. Ці події залишили глибокий слід у житті місцевих родин, особливо сімей із маленькими дітьми, які досі живуть у стані постійної тривоги та невизначеності.

Нещодавно Сніжана помітила, що її найстарша донька — трирічна Анастасія — має затримку мовлення. Матір зрозуміла, що дитина потребує фахової підтримки. Проте родина мешкає за 17 кілометрів від районного центру в селі, з яким немає регулярного транспортного сполучення. Тож сімейний лікар запропонував рішення — візити команди раннього втручання, яка складається з психолога, логопеда й реабілітолога.

Фахівці провели первинну оцінку потреб родини. Вони помітили, що діти неговіркі й дуже напружені. Команда раннього втручання визначила, що всі троє дітей Сніжани потребують послуги раннього втручання.

«Ця послуга надається дітям віком до чотирьох років, які потребують допомоги вузьких спеціалістів, — пояснює психологиня команди Тетяна. — Наша команда допомагає малюкам, у яких є затримка розвитку, та їхнім родинам подолати ці виклики й розвинути навички, які важливо сформувати в ранньому віці».

Раннє виявлення затримок розвитку в дитини та своєчасне реагування допомагають мінімізувати ризик значних порушень, зокрема можливої інвалідності, в майбутньому.

«Ми співпрацюємо з лікарнею, яка на ранній стадії виявляє дітей, які потребують послуги раннього втручання, і надає нам інформацію про такі родини», — пояснює керівниця відділу соціальних питань та ветеранської політики Баштанської міської ради Лариса Гаврилюк.

Раннє втручання — нова послуга для маленьких дітей і родин у Баштанській громаді. Вона з’явилася у 2025 році в межах упровадження програми малих грантів — частини ініціативи «Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації (SPIRIT)», що координується Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, фінансується урядом Великої Британії і підтримується ЮНІСЕФ та Світовим банком.

Щотижня Сніжану з дітьми навідує команда раннього втручання благодійного фонду «Вітри змін».

«Як психолог я допомагаю дитині сформувати бажання й уміння вступати в контакт. У віці до чотирьох років комунікація нерозривно пов’язана із сенсорикою та емоціями. Я допомагаю дитині почуватися комфортно під час спілкування, розвивати невербальні способи комунікації — зоровий контакт, жести, міміку, емоційну саморегуляцію», — пояснює пані Тетяна.

Війна спричинила тривалу нестачу соціалізації в дітей. Дитячі садочки закриті, а можливості для спілкування поза домом обмежені. Завдяки тому, що соціальні послуги стають доступнішими, родини отримують не лише якісну та інклюзивну підтримку, а й емоційну опору.

Під час кожного візиту команда не лише працює з дітьми, а й підтримує маму: відповідає на її запитання щодо харчування, режиму та розвитку дітей. Ці поради Сніжана впроваджує щодня під час годування, догляду, ігор та спілкування з дітьми. Вона повторює з молодшим сином вправи для стимуляції фізичного розвитку, поступово закріплює з Веронікою навички самообслуговування й заохочує Анастасію більше говорити. Між візитами фахівці консультують маму телефоном, адже важливо, щоб робота з дітьми не припинялася.

«За ці два місяці я вже бачу результат: Анастасія та Вероніка почали набагато більше розмовляти. Сашко почав повзати, сидіти, стояти й навіть ходити», — ділиться прогресом Сніжана.

Програма малих грантів надає фінансування громадським організаціям та комунальним установам для запуску або розширення соціальних послуг — як-от раннє втручання, соціальний супровід сімей у складних життєвих обставинах, соціальний супровід альтернативних форм виховання, денний догляд для дітей з інвалідністю — у громадах, де вони працюють.

Програма малих грантів реалізується у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, ЮНІСЕФ, Світовим банком та Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Нині вона впроваджується в 10 пілотних регіонах: Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та місті Києві.