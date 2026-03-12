У Миколаєві стартували роботи з реконструкції водопровідних мереж у частині Корабельному районі. У межах масштабного проєкту старі зношені труби замінять на сучасні поліетиленові. Загалом планується оновити близько 40 км водопроводів.

Про це повідомляють в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Фінансування для реалізації проєкту надала Данія. Йдеться про близько 12,8 млн євро, розпорядником яких виступає Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО).

«Проєкт спрямований на те, щоб зменшити кількість витоків у мережах та покращити якість води, яка безпосередньо надходить до осель миколаївців, оскільки замінять труби», — розповів менеджер проєкту КП «Миколаївводоканал» Володимир Нечуйвітер.

Він зазначив, що старі труби виготовлені зі сталі та вже вичерпали свій ресурс, адже служать понад 60 років. Ситуацію погіршила й солона вода, яку довелося подавати до мереж після підриву Миколаївського водогону. Це призводило до численних поривів.

Завдяки оновленню мереж про аварії на водопроводах можна буде забути на кілька десятирічь.

«Термін служби поліетиленової труби становить понад 50 років. Тож ми розраховуємо, що щонайменше пів століття не буде аварій на тих ділянках, які замінюють», — зазначив Володимир Нечуйвітер.

Проєкт реалізують у кілька етапів, і заміна труб – один із них.

Наразі тривають роботи на окремих ділянках. По інших ділянках завершуються проектні роботи.

Загалом передбачається, що за проєктом у частині Корабельного району також встановлять сучасні системи моніторингу та управління водними ресурсами, нову запірну арматуру, пожежні гідранти тощо.

Завершити всі роботи в межах проєкту планують до кінця поточного року.

Як повідомляло Інше ТВ, Співпраця НЕФКО і Миколаєва – буде замінено 25% водопровідних мереж, місто отримає 14 млн.євро гранту на СЕС та ІТП