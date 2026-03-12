Президент Румунії Нікушор Дан після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським повідомив про підписання українсько-румунських двосторонніх документів про спільне виробництво безпілотників та партнерство в енергетичній сфері.

“Ми говорили про нашу співпрацю у військовій сфері і один з підписаних документів стосується саме спільного виробництва дронів в Румунії… Ми говорили про спільні проєкти в сфері енергетики і один з підписаних документів стосується саме партнерства між нами в енергетичній сфері”, – сказав Дан на спільній з Зеленським пресконференції в Бухаресті, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, це документи, “які відкривають новий розділ довіри у наших двосторонніх стосунках”. Дан подякував Зеленському та українцям за боротьбу, яка, за його словами, ведеться “за всю Європу, тобто і за Румунію”.

“Сьогодні ми підписали декларацію про стратегічне партнерство, і це важливий документ у наших двосторонніх відносинах. Не слід приховувати, що історично існувала своєрідна недовіра між нашими країнами, але ця недовіра була усунута в момент, коли почалася війна у 2022 році. Сьогодні наші дві країни довірятимуть одна одній в тому, що робитимуть надалі, зобов’язуються спільно діяти в цій частині Європи”, – сказав президент Румунії.

Сторони обговорили євроінтеграцію Україні і Дан підтвердив підтримку Румунії в цьому процесі.

Він також запросив Зеленського на зустріч “Бухарестської дев’ятки”, яка відбудеться в травні в Бухаресті.