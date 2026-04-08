Сьогодні, 8 квітня, МБК «Ніко-Баскет» поступився в напруженому протистоянні харківʼянам з рахунком 88:98 та завершив виступи у Суперлізі GGBET сезону 2025/26.

Про це повідомляють у клубі, передає Інше ТВ.

Найрезультативнішими гравцями нашої команди стали:

Богдан Лукʼян — 22 очки + 2 перехоплення;

Артем Водолазський — 17 очок + 7 підбирань;

Максим Сафонов — 11 очок;

Александер Пікок — 9 очок + 4 підбирання + 4 передачі;

Максим Грищук — 8 очок + 3 підбирання;

Максим Зайцев — 6 очок;

Дмитро Лихой — 6 очок;

Віталій Володін — 5 очок + 5 підбирань.

Команда дякує кожному вболівальнику за шалену підтримку на трибунах – ви зробили цей ігровий день неймовірним!

Вболівальників запрошують вже завтра підтримати «НІКО-Баскет-2» у півфінальному протистоянні Вищої ліги проти «Хмельницького».

