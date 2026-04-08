Антимонопольний комітет України повернув заявку на купівлю частки в провідному українському виробнику безпілотників та ракет Fire Point оборонним конгломератом з ОАЕ за 760 мільйонів доларів, повідомило агентство Reuters у середу.

У письмовій відповіді на запитання комітет заявив, що отримав заявку 30 грудня, але не прийняв її до розгляду, оскільки вона не відповідає необхідним критеріям.

Комітет підтвердив, що EDGE Group з ОАЕ була контрагентом у цій угоді, як раніше повідомляли українські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела.

Fire Point не відповів на запит про коментар. Українська компанія не назвала організацію, яка купує частку. EDGE Group не відповів на запит про коментар щодо угоди.

Співзасновник Fire Point Денис Штільєрман минулого тижня в інтерв’ю Reuters повідомив, що придбання 30% акцій, що оцінить компанію в 2,5 мільярда доларів, розглядається антимонопольним комітетом України, який мав час приблизно до жовтня, щоб прийняти рішення.

Заснована після вторгнення Росії у 2022 році, Fire Point вважається зіркою-проривом оборонної промисловості України, виробляючи більшість далекобійних безпілотників, які Україна використовує для атак на Росію, а також крилату ракету Flamingo.

У своїй письмовій відповіді Reuters комітет не уточнив, які правила було порушено заявкою, а також коли її було повернуто до Fire Point. Він заявив, що на момент написання статті не отримував іншої заявки від Fire Point.

Речник відмовився від подальших коментарів.

Нагадаємо також, що Ексдержсекретар США Майк Помпео увійшов в консультативну раду Fire Point