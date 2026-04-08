Цей рецепт можна назвати “революційним”, бо ці паски – в стаканчиках.

Не хочете морочитися з формами і вийманням пасок? Дізнайтеся, як можна просто, швидко та без абсолютно жодного зайвого клопоту приготувати неймовірно смачні паски у звичайних паперових стаканчиках. Рецепт пропонують Добрі новини.

Інгредієнти для пасок (на 16 штук):

Молоко – 300 мілілітрів;

Живі дріжджі – 25 грамів;

Борошно – 700 грамів;

Яйця – 3 штуки;

Вершкове масло – 100 грамів;

Цукор – 150-200 грамів;

Родзинки – 150 грамів;

Ванільний цукор – 10 грамів.

Інгредієнти для глазурі:

Желатин – 1 столова ложка;

Цукор – 200 грамів;

Вода – 2 + 6 столових ложок.

Крок перший із дванадцяти:

Приготуйте опару. Змішайте молоко, 2 столові ложки цукру, дріжджі та 200 грамів борошна від загальної кількості. Залиште опару орієнтовно на 30 хвилин.

Крок другий із дванадцяти:

Відділіть жовтки від білків. До жовтків додайте цукор та ванільний цукор, гарно збийте вінчиком до біла.

Крок третій із дванадцяти:

До білків додайте трішки солі та збийте міксером до піків.

Крок четвертий із дванадцяти:

В опару додайте жовтки та перемішайте.

Крок п’ятий із дванадцяти:

Додайте розтоплене вершкове масло.

Кулінари розповіли, як приготувати смачні й швидкі паски у паперових стаканчиках. Фото: YouTube na Vkus

Крок шостий із дванадцяти:

Після цього дуже акуратно вмішайте білки.

Крок сьомий із дванадцяти:

Просійте борошно та замісіть тісто. Місіть мінімум 10 хвилин. Залиште в теплому місці на одну годину.

Крок восьмий із дванадцяти:

Вмішайте родзинки та залиште ще буквально на 30 хвилин.

Крок дев’ятий із дванадцяти:

Розкладіть тісто по стаканчиках на 1/2 або на 1/3 залежно від бажаної шапочки. Залиште ще на 20 хвилин.

Крок десятий із дванадцяти:

Випікайте в духовці 10 хвилин при 100°C, а потім ще 25-30 хвилин при 180°C.

Крок одинадцятий із дванадцяти:

Для глазурі змішайте 1 столову ложку желатину з 2 столовими ложками води. До 200 грамів цукру додайте 6 столових ложок води та варіть після закипання 2-3 хвилини. Через 1 хвилину додайте набухлий желатин та збийте міксером до потрібної консистенції (~3 хвилини).

Крок дванадцятий із дванадцяти:

Покрийте паски глазур’ю та прикрасьте на свій власний смак. Приємного вам апетиту!