Цей рецепт можна назвати “революційним”, бо ці паски – в стаканчиках.
Не хочете морочитися з формами і вийманням пасок? Дізнайтеся, як можна просто, швидко та без абсолютно жодного зайвого клопоту приготувати неймовірно смачні паски у звичайних паперових стаканчиках. Рецепт пропонують Добрі новини.
Інгредієнти для пасок (на 16 штук):
- Молоко – 300 мілілітрів;
- Живі дріжджі – 25 грамів;
- Борошно – 700 грамів;
- Яйця – 3 штуки;
- Вершкове масло – 100 грамів;
- Цукор – 150-200 грамів;
- Родзинки – 150 грамів;
- Ванільний цукор – 10 грамів.
Інгредієнти для глазурі:
- Желатин – 1 столова ложка;
- Цукор – 200 грамів;
- Вода – 2 + 6 столових ложок.
Крок перший із дванадцяти:
Приготуйте опару. Змішайте молоко, 2 столові ложки цукру, дріжджі та 200 грамів борошна від загальної кількості. Залиште опару орієнтовно на 30 хвилин.
Крок другий із дванадцяти:
Відділіть жовтки від білків. До жовтків додайте цукор та ванільний цукор, гарно збийте вінчиком до біла.
Крок третій із дванадцяти:
До білків додайте трішки солі та збийте міксером до піків.
Крок четвертий із дванадцяти:
В опару додайте жовтки та перемішайте.
Крок п’ятий із дванадцяти:
Додайте розтоплене вершкове масло.
Крок шостий із дванадцяти:
Після цього дуже акуратно вмішайте білки.
Крок сьомий із дванадцяти:
Просійте борошно та замісіть тісто. Місіть мінімум 10 хвилин. Залиште в теплому місці на одну годину.
Крок восьмий із дванадцяти:
Вмішайте родзинки та залиште ще буквально на 30 хвилин.
Крок дев’ятий із дванадцяти:
Розкладіть тісто по стаканчиках на 1/2 або на 1/3 залежно від бажаної шапочки. Залиште ще на 20 хвилин.
Крок десятий із дванадцяти:
Випікайте в духовці 10 хвилин при 100°C, а потім ще 25-30 хвилин при 180°C.
Крок одинадцятий із дванадцяти:
Для глазурі змішайте 1 столову ложку желатину з 2 столовими ложками води. До 200 грамів цукру додайте 6 столових ложок води та варіть після закипання 2-3 хвилини. Через 1 хвилину додайте набухлий желатин та збийте міксером до потрібної консистенції (~3 хвилини).
Крок дванадцятий із дванадцяти:
Покрийте паски глазур’ю та прикрасьте на свій власний смак. Приємного вам апетиту!