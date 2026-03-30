Вчора, 29 березня» МБК «Ніко-Баскет» здобув важливу перемогу – матч із «Говерлою» завершився з рахунком 84:78 на користь миколаївських баскетболістів.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці баскетбольного клубу, найрезультативнішими гравцями нашої команди стали:

Артем Водолазський — 18 очок + 5 підбирань + 3 перехоплення;

Максим Сафонов — 15 очок + 6 передач + 4 підбирання;

Максим Зайцев — 14 очок + 2 перехоплення;

Максим Грищук — 17 очок + 6 підбирань;

Александер Пікок — 13 очок + 11 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення;

Богдан Лукʼян — 7 очок + 4 підбирання + 3 передачі.

Перемога над «Говерлою» вивела «Ніко-Баскет» на сьоме місце в «регулярці». Далі на миколаївську команду чекає серія плей-офф до двух перемог проти «Харківських Соколів».

Як повідомляло Інше ТВ, 28 березня «Ніко-Баскет» переміг «Старий Луцьк»