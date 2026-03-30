На Івано-Франківщині викрито й припинено діяльність злочинної групи, що спеціалізувалася на масштабному виробництві та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. Масштаби – рекордні для регіону, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Учасниками групи виявилися четверо місцевих мешканців: двоє 18-річних хлопців, один неповнолітній та їхній 37-річний спільник.

Вони налагодили повний цикл наркобізнесу: виготовлення, фасування та збут «продукції» через поштові сервіси.

Під час 24 обшуків вилучено понад 165 кг амфетаміну, канабіс, 99 таблеток «екстазі», а також обладнання, «чорну бухгалтерію», банківські карти, телефони та готівку в різних валютах на загальну суму близько 1,5 млн грн.

Крім того, у гаражі 37-річного учасника схеми виявлено психотропні речовини та зброю (дві одиниці автоматичної зброї, три пістолети, помпова рушниця, гранати з підривником та велика кількість набоїв).

Трьох учасників групи затримано безпосередньо на місці виготовлення наркотиків у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за фактом незаконного виробництва та збуту психотропних речовин, а також використання обладнання для їх виготовлення (ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України).

Найстаршого спільника затримано в порядку ст. 615 КПК України. Йому інкримінують незаконний обіг психотропів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Прокуратура скерувала клопотання про тримання під вартою без права застави для повнолітніх учасників та цілодобовий домашній арешт для неповнолітнього.

Слідство триває.