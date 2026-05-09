За оцінками американської розвідки, Іран може не відчути серйозних економічних наслідків від блокади своїх портів Сполученими Штатами ще до чотирьох місяців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного американського чиновника, обізнаного зі звітом Центрального розвідувального управління США, пише ЛБ.

Співрозмовник видання зазначив, що оцінки ЦРУ є помилковими, наголошуючи, що блокада вже завдає суттєвої шкоди іранській економіці. За його словами, вона порушує торговельні маршрути, зменшує державні доходи та прискорює економічну кризу.

Паралельно The Wall Street Journal повідомляє, що США та Іран можуть відновити переговори вже наступного тижня в Ісламабаді за участі посередників.

За даними видання, сторони працюють над проєктом 14-пунктного меморандуму про взаєморозуміння, який має визначити рамки майбутніх переговорів щодо припинення війни та врегулювання ядерного питання.

Також зазначається, що Іран уперше висловив готовність обговорювати свою ядерну програму, хоча залишаються суттєві розбіжності між сторонами.