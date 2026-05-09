Група активістів Kaputin 8 травня провела акцію на території Ольшанського цвинтаря в Празі, змінивши текст на пам’ятнику загиблим червоноармійцям.

Про це пише «Чеське Радіо», передає Інше ТВ.

Активісти заявили, що їхня мета – звернути увагу на те, як сучасна російська влада використовує події Другої світової війни для виправдання нинішніх військових дій та політичної пропаганди. За словами учасників акції, в офіційному історичному наративі часто замовчується співпраця між нацистською Німеччиною та сталінським СРСР у перші роки війни. Саме на це, як стверджують представники групи, мала вказати нова табличка, встановлена ​​замість колишнього напису на меморіалі.

Раніше на пам’ятнику було розміщено напис: «Вічна слава воїнам Червоної армії, які загинули в боях за честь і незалежність радянської батьківщини та звільнення слов’янських народів від фашизму в 1941–1945 роках». Новий текст на табличці говорить: «Жертвам злочинних режимів – радянського та нацистського, які у 1939–1941 роках спільно завойовували Європу, а у 1941–1945 роках воювали один проти одного». Зміна була виконана так, щоб зовні майже не відрізнялася від оригінального напису. Завдяки цьому учасники пам’ятних заходів, що відбувалися того дня, за словами активістів, виступали перед текстом, що нагадує про радянську агресію на початку Другої світової війни.

За словами представника групи Kaputin Отакара ван Гемунда, путінський режим використовує пам’ять про події війни для виправдання нинішніх конфліктів, включаючи агресію проти України, де російські війська поводяться так, як з 1939 поводилися нацисти.

Акція викликала обговорення у соціальних мережах і стала частиною ширшої дискусії в Чехії про трактування історії Другої світової війни та роль Радянського Союзу.

Як повідомляло Інше ТВ, У Чехії невідомі «змінили» пам’ятник червоноармійцю – постамент пофарбували під пральну машину (ФОТО)