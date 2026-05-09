Безпілотники називають зброєю сучасної війни — вони розвідують, атакують, корегують обстріли. А втім, їх почали виготовляти майже сто років тому. Одну з моделей навіть збирала Мерилін Монро, а під час запуску іншої загинув брат Джона Кеннеді.

RFI Українською розповідає, що це за зброя, та наскільки ефективною вона була.

Дзижчання смерті

Дрони тероризували мирне населення ще за часів Другої світової. І хоча вони мали вигляд безпілотних літаків, технічно перші зразки були ракетами з крилами.

Як зараз із платформ запускають «шахеди», так і німці в 1940-х спрямовували в небо «Фау-1», або V-1, де V – означає Vergeltungswaffe («зброя відплати». – Ред.). Маючи на облавку до тисячі кілограмів вибухівки, такі апарати рівняли із землею будинки в Лондоні.

Вони могли подолати відстань у 400 кілометрів, проте мали вкрай низьку точність — до цілі долітав приблизно кожен п’ятий.

«Фау-1» у Національному музеї повітроплавання та астронавтики США. © The Smithsonian’s National Air and Space Museum

Спочатку, у середині 1930-х, німці хотіли створити повноцінний безпілотний літак на базі Fi 157 – дерев’яної радіокерованої мішені для тренування зенітників. Задум був простий: начинити ціль вибухівкою і дистанційно скерувати в бік противника.

Усі випробування провалилися, тому вирішили зосередитися на керованих ракетах «Фау-1». Переважно їх запускали з землі, іноді – із літаків. Мешканці Лондона через гучний гуркіт двигуна називали «Фау-1» «бомбою, що дзижчить».

Німці запустили по Англії майже сім із половиною тисяч таких «безпілотників», більшу частину з яких збила ППО. Але ті, що влучили, убили понад шість тисяч людей.

«Фау-1» німці також запускали по Франції та Нідерландам.

БпЛА від знаменитостей

Доки німці прилаштовували ракетам крила, у США наприкінці 1930-х почали будувати перші справжні безпілотники. Але їх робили не для вбивств, а для тренування зенітників. Щоб зберегти життя пілотам, у небо запускали радіокеровані літаки.

Першу компанію з масового виробництва дронів заснував голлівудський актор і колишній військовий пілот Реджинальд Денні.

Реджинальд Денні тримає свій перший прототип безпілотника. 1935 © Marc Wanamaker / Bison Archives

Якось у перерві між зйомками він побачив, як хлопчик намагається керувати громіздкою моделлю літака з бензиновим двигуном. Це зацікавило актора, і він вирішив допомогти, але лише зламав апарат.

Проте це підштовхнуло його створити компанію Reginald Denny Industries. Актор почув, як американські військові жаліються, що збивати в повітрі цілі для зенітників дуже дорого та неефективно, бо ті завжди летіли по прямій, а це не відповідає реаліям війни. Тож Денні вирішив створити для армії спеціальний літак.

Після кількох років випробувань, невдач та великих інвестицій вдалося зробити перший дрон – Radioplane One (RP-1). Так назвали й саму компанію, що сфокусувалася на безпілотниках.

У медіа актора тоді називали «батьком військового літака-робота» або «принцем дронів».

З 1938 до 1941 року вийшли модифікації дрона RP-2, RP-3, RP-4. Аж поки компанія Денні не випустила найуспішнішу версію – RP-5 (Radioplane OQ-2A).

Модернізований Radioplane OQ-2A став справжньою сенсацією в американських військово-повітряних силах, які у 1943 році замовили тисячу штук. Так народився перший у світі дрон масового виробництва. Запускали його з катапульти, а диспетчер керував ним із землі.

Уже за рік виготовляти дрони на завод Radioplane прийшла ще нікому не відома Норма Джин Бейкер (Мерилін Монро).

Норма Джин Бейкер (Мерилін Монро) на заводі Radioplane. 1944 © David Conover

Вона збирала й фарбувала дрони, перевіряла їхню якість. На виробництві дівчину помітив військовий фотограф Девід Коновер, який запропонував їй першу фотосесію. Після цього кар’єра Норми злетіла, як безпілотники, які вона збирала.

А сама компанія Radioplane у 1950 роках стала частиною корпорації Northrop, яка зараз є одним з провідних виробників дронів у світі.

А втім, не всі експерименти з безпілотниками закінчувались успішно.

Невдалі спроби

Американці хотіли створити безпілотники не лише для тренування ППО, а й для нападу. Так, під час Другої світової розпочали операцію «Афродита». Це була своєрідна відповідь на німецькі «Фау-1».

Для цього з бомбардувальників B-17 та B-24 прибирали усе зайве, встановлювали радіокерування та дві камери — на бортовій панелі та на лобове скло. Сам літак начиняли вибухівкою.

Камера на борту літака під час операції «Афродита» © From the Stacks

Перші зразки таких «важких дронів» з’явились влітку 1944 року, тоді ж почали їх випробувати.

Це було так: у небі два літаки – бомбардувальник із вибухівкою та літак навігації, який зараз би назвали «материнським дроном». Бомбардувальник не могли запустити без екіпажу, тож всередині сиділи пілоти, які, спрямувавши літак у ціль, катапультувалися. Після цього бомбардувальником керували з літака навігації.

Екіпажі передавали до штаб-квартири закодовані фрази на кшталт «готувати на газі», що означало вдале влучання.

Перший бойовий виліт «Афродити» відбувся 4 серпня 1944 року. Тоді дев’ять літаків B-17 несли понад дев’ять тонн тротилу, а десятий був завантажений напалмом. Їхньою ціллю були німецькі бази на півночі окупованої Франції.

Під час виконання місії зник радіосигнал, і один із бомбардувальників впав на пілота, який перед цим катапультувався.

Кратер на місці аварії під час першої місії операції «Афродита». 1944 © From the Stacks

Другий виліт теж був невдалим: через хмарність літак-камікадзе промахнувся і впав за 150 метрів до цілі.

Невдача спіткала і третій виліт. Бомбардувальник просто вибухнув у повітрі до того, як пілоти катапультувалися. Одним із них був Джозеф Кеннеді-молодший – брат майбутнього президента США Джона Кеннеді.

Після цього було ще з десяток невдалих вильотів, і зрештою від операції «Афродита» відмовилися.

