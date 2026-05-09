У Вільнюсі в суботу було підписано угоду щодо програми SAFE, згідно з якою на потреби оборони Литви у вигляді довгострокових кредитів буде виділено майже 6,4 мільярда євро.

Перший авансовий платіж має бути виплачено протягом трьох місяців.

Фінансування планується спрямувати на розвиток національної дивізії, поповнення запасів боєприпасів, засоби контрмобільності та інші потреби армії. Прем’єр-міністр Інга Ругінене раніше зазначала, що більша частина коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони. Частину коштів також планується надати на підтримку України. Йдеться про різні заходи — спільні закупівлі з Києвом та придбання військової техніки в України.

Під угодою підпису поставили міністр фінансів Кріступас Вайтекунас, міністр оборони Робертас Каунас, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, а також єврокомісар з бюджету, боротьби з шахрайством та державним управлінням Петром Серафіном.

Кубілюс раніше заявляв, що SAFE стимулює країни-члени ЄС до спільних закупівель, підвищення швидкості, масштабу та ефективності, а також надсилає сигнал європейській промисловості.

Відповідно до регламенту SAFE, термін кредиту становить 45 років, а відсоткова ставка відповідає тій, за якою запозичує кошти Європейська комісія. Крім того, для кредиту передбачено відстрочку на десять років — це означає, що Литва спочатку виплачуватиме лише відсотки, а погашення самого кредиту розпочнеться за десять років.

Виплата кредиту залежатиме від ринкових умов момент видачі коштів, тому відсоткові ставки можуть відрізнятися.

Про те, що на зміцнення обороноздатності Литви з програми планується виділити понад 6,3 мільярда євро, Єврокомісія повідомила ще у вересні минулого року, коли було затверджено попередній пакет фінансової підтримки на суму 150 мільярдів євро для посилення оборонної готовності по всьому ЄС.

Згідно з програмою, прийнятою Радою ЄС у травні минулого року, країнам-членам надаватимуться недорогі довгострокові кредити для закупівлі терміново необхідного оборонного обладнання.

Першою країною, яка підписала кредитну угоду щодо SAFE, у п’ятницю стала Польща. Загалом плани скористатися цим механізмом представили 19 країн ЄС.

Бюджет оборони Литви цього року становить близько 4,8 мільярдів євро, або 5,38 відсотка ВВП.

