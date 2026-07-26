Чоловік, якого підозрювали у атаці на учасників прайд-параду в Берліні, ймовірно був застрелений правоохоронцями.

Про це повідомив Spiegel з посиланням на джерела в поліції, передає «NV».

За інформацією видання, підозрюваного застрелили під час арешту у берлінському районі Шпандау.

За версією поліції, увечері 25 липня чоловік наїхав фургоном на учасників прайду, а після цього напав на перехожих із мачете. Внаслідок атаки 29 людей постраждали, одна жінка загинула.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що наїзд на учасників прайду в Берліні класифіковано як ісламістський теракт.

Як пише Spiegel, ймовірний нападник — 21-річний громадянин Німеччини Абдул Б. — у травні цього року був засуджений до одного року та 10 місяців ув’язнення за підготовку «тяжкого злочину проти державної безпеки», проте пізніше вирок йому замінили на умовний термін.

Таблоїд Bild повідомляв, що у 2025 році чоловік намагався виїхати в Сирію, щоб приєднатися до терористичного угрупування Ісламська держава. Його затримали в Лівані та повернули до Німеччини як громадянина ФРН.

Як повідомляло Інше ТВ, У Берліні фургон атакував гей-прайд – 1 людина загинула, 16 постраждали (ФОТО)