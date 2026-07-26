Як повідомляло Інше ТВ, внаслідок вечірньої російської дронової атаки на заклад торгівлі у Снігурівській громаді на Миколаївщині – двоє поранених.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції №2 Баштанського райвідділу поліції, які у межах досудового розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України задокументували наслідки ворожої атаки, зафіксували пошкодження та зібрали докази чергового воєнного злочину ворога.

Поліція Миколаївщини звертається із закликом:

«Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття та залишайтеся там до офіційного повідомлення про відбій. Бережіть себе та своїх близьких».