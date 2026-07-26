Масштабний міжнародний аналіз показав, що сучасні препарати для зниження ваги дійсно допомагають позбутися зайвих кілограмів, але їхнє застосування нерідко супроводжується вираженими побічними ефектами.

Про це повідомляє ERR.ee з посиланням на журнал BMJ, передає Інше ТВ.

Нові препарати для схуднення сильно полегшили боротьбу із зайвою вагою. Однак швидке зниження ваги не завжди супроводжується покращенням якості життя.

Міжнародна група вчених проаналізувала дані 262 опублікованих досліджень, у яких брали участь майже 100 000 дорослих із надмірною вагою. Дослідники порівняли ефективність та безпеку 19 різних препаратів для зниження ваги з результатами традиційних методів, що ґрунтуються на зміні способу життя.

З’ясувалося, що найбільший ефект мають тирзепатид, а також комбінація кагрилінтиду та семаглутиду. У середньому протягом року терапії пацієнти втрачали близько 15% маси тіла.

Проте висока ефективність препаратів має і зворотний бік. При застосуванні тирзепатиду жирова маса зменшувалась приблизно на чверть, але одночасно пацієнти втрачали понад 8% м’язової маси. Крім того, чим ефективніше препарат сприяв зниженню ваги, тим частіше учасники дослідження страждали від сильної втоми та порушень роботи шлунково-кишкового тракту. Через ці побічні ефекти пацієнти нерідко припиняли лікування на півдорозі.

Несподіваним виявився також висновок про те, що, незважаючи на значну втрату ваги, протягом першого року лікування жоден із препаратів не призвів до помітного покращення якості життя пацієнтів.

Винятком став ін’єкційний семаглутид, який виявився єдиним препаратом, що знижував як загальну смертність, так і ризик інфаркту міокарда. Разом з тирзепатидом він також сприяв зменшенню ризику серцевої недостатності.

Автори дослідження зазначили, що більшість проаналізованих досліджень охоплювали відносно короткий період спостереження, тому поки що рано робити остаточні висновки про довгострокову безпеку препаратів, їх вплив на якість життя, а також на здоров’я серця та нирок. Крім того, за деякими новими лікарськими засобами даних поки що недостатньо.

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