Латвійська співачка Лайма Вайкуле 24 липня відкрила міжнародний музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Юрмалі виконанням українськомовної композиції “Українське серце”.

Під час виступу на великому екрані сцени з’явився синьо-жовтий прапор України, а сама композиція стала одним із найемоційніших номерів першого концертного вечора.

Про це пише видання Тoday.ua з посиланням на відеозапис виступу, опублікований одним з гостей заходу.

Так, Лайма Вайкуле від початку повномасштабної війни неодноразово публічно висловлювала підтримку Україні та засуджувала російську агресію. Виконання композиції стало черговим виявом антивоєнної позиції співачки та її солідарності з українським народом.

Під час виконання пісні українською мовою Вайкуле разом із запрошеними артистами заспівала рядки:

“Так сміливо б’ється українське серце за свободу, мир і кращі дні. За мир та любов, за нас усіх. Де мир – там любов, дитячий сміх”.

Виконання супроводжувалося демонстрацією великого українського прапора на сценічному екрані. До номера долучилися латвійські та естонські виконавці Уку Сувісте, Аліка, Яніс Стібеліс, Нормунд Рутуліс і Серж Міллерс.

Емоційний виступ викликав сльози у багатьох присутніх у залі глядачів. Публіка зустріла виступ тривалими оплесками.

Відео з концерту швидко поширилося в соціальних мережах, де глядачі відзначали емоційність виконання та підтримку України. Варто зазначити, що під час цього номера Лайма Вайкуле зверталася до залу виключно українською мовою, а російську не використовувала.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходив із 24 до 26 липня у концертному залі “Дзінтарі” в Юрмалі. Цьогоріч у ньому беруть участь артисти з різних країн, зокрема і українські виконавці. Серед гостей першого дня були Олег Скрипка та гурт “Воплі Відоплясова”, а також Оля Полякова.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2018 році композитор, ініціатор та організатор міжнародних конкурсів молодих виконавців «Юрмала» та «Нова хвиля» Раймонд Паулс підтримав рішення співачки Лайми Вайкуле не відвідувати окупований Крим.