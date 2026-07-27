Тисячі біженців з України, на яку напала Росія, щомісяця прибувають до Чехії. Значна частина з них – чоловіки призовного віку, але це має незабаром змінитися. Держави-члени Європейського Союзу вже домовилися, що захист більше не надаватиметься новоприбулим чоловікам боєздатного віку, тобто від 23 до 60 років. За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, це може полегшити тиск на чеські можливості, які вже давно перевантажені.

Про це пише чеське видання Novinky.cz, передає Інше ТВ.

«Структура новоприбулих змінилася за останні роки», – сказав Адам Рьозлер, речник Міністерства внутрішніх справ, додавши, що чоловіки призовного віку становлять близько половини прибулих.

Чоловікам віком від 23 до 25 років, які перебувають у запасі, а також тим, кому від 25 до 60 років, тобто віку призову, заборонено виїжджати з України. Міністерство внутрішніх справ не повідомляє, скільки чоловіків призовного віку перебуває в Чеській Республіці згідно з українським законодавством, але вони розрізняють категорії від 18 до 65 років. Дані підтверджують, що чоловіки цього вікового діапазону становлять близько половини новоприбулих біженців до Чеської Республіки.

На сьогодні в Чеській Республіці, яка приймає найбільше біженців з України в усьому Європейському Союзі на душу населення, перебуває понад 393 тисячі біженців з України, понад 3600 з них прибули за останній місяць. З них понад 1600 – чоловіки віком від 18 до 65 років, або 45 відсотків. Загалом сьогодні в цій віковій категорії понад 130 тисяч біженців.

Як повідомляло Інше ТВ, ЄС продовжив дію тимчасового захисту для українських біженців до березня 2028 року. Але не для всіх