Став відомий таємничий переможець історичного розіграшу джекпоту Powerball у розмірі 1,82 мільярда доларів напередодні Різдва – це молодший брат мера Арканзасу.

Про це повідомляє New York Post, передає Інше ТВ.

Трейсі Хартвік, чий брат Террі Хартвік працює свій третій термін на посаді мера Норт-Літл-Рока, виграв другий за величиною джекпот Powerball в історії.

Молодший Хартвік купив лотерейний квиток за 30 доларів для розіграшу 24 грудня 2025 року в магазині на заправці Murphy USA в Каботі, штат Арканзас. Він довірив вибір чисел комп’ютеру, який підібрав 10 комбінацій. І одна з них стала виграшною – з числами 4, 25, 31, 52, 59 та Powerball 19.

Переможець отримав 565 мільйонів доларів і віддав 219 мільйонів доларів Податковій службі США та Департаменту фінансів Арканзасу.

Згідно із Законом Арканзасу №889 від 2021 року, особа переможця могла залишатися конфіденційною лише протягом шести місяців, оскільки він є братом обраного посадовця. За законом, переможці лотереї, які не є родичами державних службовців, можуть залишатися анонімними в Арканзасі до трьох років.

Інший брат Хартвіка, Тімоті, отримав 3 відсотки від решти виграшу, а третій, неідентифікований неродич, забрав решту, повідомляє видання.

Офіс мера не прокоментував виграш його брата в лотерею, повідомляє THV11.

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