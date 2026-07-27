Вченим нарешті вдалося розгадати секрет довговічності давньоримського бетону — зроблені з нього акведуки та амфітеатри стоять досі. І підказку знайшли там, де найменше можна було б очікувати — у громадській вбиральні віком 1900 років.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

В Італії досі можна побачити бетонні будівлі, дороги, акведуки та культові споруди, збудовані близько двох тисяч років тому. Вони постійно реставрувались на відміну від громадських туалетів. Тому ці вбиральні дають рідкісну можливість вивчити давньоримський бетон у первісному вигляді.

Довгі роки вважалося, що його довговічність пов’язана перш за все з так званою пуццолановою реакцією, коли вулканічний попіл вступає у взаємодію з вапном і водою. Цей процес справді відіграє важливу роль, проте, як з’ясувалося, справа не лише в ньому.

Міжнародна група вчених, серед яких представники італійського Автономного інституту Вілла Адріана та Вілла д’Есте в Тіволі, з’ясувала, що зберігати міцність римського бетону допомагає інший хімічний процес — так звана карбонізація.

При ній кальцій, що міститься в бетоні, вступає в реакцію з вуглекислим газом – одним з компонентів повітря. В результаті утворюється твердий кальцит, який починає заповнювати дрібні тріщини та пори. Завдяки цьому давні споруди з часом не тільки зберігають міцність, але й можуть самостійно відновлювати невеликі ушкодження.

Карбонізація відбувається і сьогодні, проте склад сучасного бетону відрізняється від давньоримського, тому нинішній процес далеко не такий ефективний.

У римському бетоні залишалося багато доступних сполук кальцію. Їх давали вапно, вулканічний попіл та, ймовірно, особливий спосіб приготування суміші. Таким чином, сам склад бетону створював запас речовини для ремонту.

Як кажуть вчені, використаний для будівництва громадського туалету матеріал зберігається незайманим вже 19 століть. Весь цей час там непомітно йшов експеримент, який сьогодні ніхто не зміг провести з нуля.

Ця наукова робота не лише проливає світло на будівельні технології Стародавнього Риму. Вчені сподіваються, що відкриття допоможе створити довговічніші сучасні матеріали.

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