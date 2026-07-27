У ніч на 27 липня жителі Ростовської області повідомляли про вибухи та пожежі. У тому числі повідомлялося про атаку на Ростовський морський торговельний порт.

Аналіз ASTRA кадрів від очевидців підтверджує, що над портом після атаки зафіксовано дим у районі четвертого вантажного району.

Влада заявила, що всього в Ростові від українських нічних атак загинули двоє, п’ятеро поранені. Ушкодження у тому числі отримав житловий будинок у Ростові за адресою. Згідно з аналізом, ця багатоповерхівка розташована за 1,5 км від Ростовського морського торговельного порту (від першого вантажного району).

Ростовський морський торговельний порт (АТ «Ростовський порт»), за інформацією самого підприємства, є універсальним перевантажувальним комплексом.

Порт є морським, незважаючи на розташування на річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Порт приймає судна під іноземними прапорами, здійснює відкриття та закриття державного кордону для міжнародних судів. З порту виконуються рейси до країн Чорноморського та Середземноморського басейнів.

Також був атакований порт у Таганолзі.