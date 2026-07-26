Автомобіль збив людей у Берліні на гей-прайді, в результаті чого загинула щонайменше одна людина та 16 інших отримали поранення.

Підозрюваного у нападі в суботу ввечері було ідентифіковано як представника «ісламістської сцени» міста, але його ще не заарештували, повідомив речник берлінської поліції.

Напад змусив організаторів достроково завершити один з найбільших заходів прайду в Європі. Через кілька годин після нападу багато деталей залишалися неясними, але поліція заявила, що автомобіль збив кількох людей після того, як в’їхав у центральний парк Тіргартен поблизу Бранденбурзьких воріт.

Поліція повідомила, що серед постраждалих «було кілька з травмами, що загрожують життю».

За словами поліції, водій білого фургона незадовго до 22:00 звернув у парк Тіргартен, неподалік від маршруту маршу прайду, що відбувся раніше того ж дня, збивши людей на доріжці та врізавшись у дерево.

«[Транспортний засіб] був порожнім, тому ми зараз інтенсивно працюємо над пошуком злочинця або злочинців», – повідомила поліція. Таблоїдна газета Bild посилалася на свідка, який сказав, що чоловік вийшов з автомобіля та втік пішки.

У неділю по всій столиці тривав пошук за участю гелікоптерів та офіцерів з кількох німецьких земель.

Речник берлінської пожежної служби Домінік Претц повідомив, що одна людина загинула та щонайменше 16 інших отримали поранення.

Служби екстреної допомоги встановили вертолітний майданчик біля будівлі парламенту Рейхстагу для транспортування поранених до лікарень.

Мерц заявив, що він та міністр внутрішніх справ Александер Добріндт «домагатимуться повного розслідування та покарання цього жахливого вчинку».

Юліан Метіг, який був присутній на заході, назвав це жахливим днем. «Це один із найгірших днів для квір-спільноти, і день, який я особисто сподівався ніколи не пережити… Я шокований».

Сотні тисяч людей зібралися в столиці Німеччини під теплим літнім сонцем, щоб відсвяткувати парад гордості.

У Німеччині цей день відомий як День Крістофер-стріт (CSD), названий на честь місця, де знаходився паб Stonewall Inn у Нью-Йорку, де заворушення проти поліцейських рейдів започаткували сучасний рух за права ЛГБТК+. CSD вперше відбувся у Західному Берліні в 1979 році.

Мер Берліна Кай Вегнер назвав наїзд «нападом на наше вільне та космополітичне суспільство».

«Після мирного та барвистого CSD мітинг за толерантний та мирний Берлін був атакований найжорстокішим чином», – сказав він на X. «Берлін – це місто свободи, і наша свобода сьогодні була атакована найжахливішим чином. Мої думки з жертвами, їхніми родинами та друзями».

Цього року CSD вперше у своїй історії розпочав свою діяльність у п’ятницю ввечері з продемократичного політичного мітингу. У вересні в Берліні відбудуться земельні вибори.

Парад у суботу проходив під гаслом «Займати позицію – це гаряче», що, за словами організаторів, було «відповіддю на зростання ворожості» до ЛГБТ-людей у ​​Німеччині.

Понад 80 платформ та 50 піших груп приєдналися до процесії через центр міста повз Потсдамську площу та пам’ятник Колона Перемоги в Тіргартені, кульмінацією якої став мітинг біля Бранденбурзьких воріт.

Раніше того ж дня одну людину було заарештовано за опір наказам поліції під час ультраправого контрпротесту проти заходу.

Перед минулорічним парадом гордості берлінські ЛГБТК+ організації б’ють на сполох, що напади почастішали, тоді як важко завойовані права опинилися під загрозою.

Учасники кампанії заявили, що зростання ворожості супроводжує сплеск підтримки ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), яка зараз є найпопулярнішою партією в національних опитуваннях громадської думки, а також збільшення кількості нападів, натхненних ісламістами.