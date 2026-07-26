Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 438 990 (+1 440) осіб
танків – 12 217 (+9) од.
бойових броньованих машин – 25 019 (+8) од.
артилерійських систем – 46 794 (+70) од.
РСЗВ – 1 969 (+1) од.
засоби ППО – 1 518 (+0) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 031 (+8) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 426 836 (+0) од.
крилаті ракети – 4 944 (+1) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 125 811 (+453) од.
спеціальна техніка – 4 465 (+3) од.
Дані уточнюються.