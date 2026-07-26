Затонуло судно GOLDEN LEO, яке 19 липня зазнало обстрілу поблизу Одеси.

Про це ввечері 26 липня повідомили в АМПУ, передає Інше ТВ.



Унаслідок атаки рф судно отримало значні пошкодження конструкцій корпусу та надбудови, що призвело до втрати його морехідного стану та подальшого затоплення.

На момент затоплення екіпажу на борту не було. Після атаки 8 членів екіпажу вдалося евакуювати під час пошуково-рятувальної операції. На жаль, внаслідок удару загинули 9 членів екіпажу та український лоцман.

GOLDEN LEO (IMO 9181833) ходило під прапором Гвінеї-Бісау та перевозило кукурудзу. Судно зазнало атаки під час виходу морським коридором із порту Чорноморськ.

Про інцидент, що стався 19 липня, було поінформовано Міжнародну морську організацію та судновласника.

«Атакуючи торговельні судна, росія грубо порушує норми міжнародного морського права, принципи свободи судноплавства, створює пряму загрозу життю моряків і ставить під удар стабільність міжнародних морських перевезень та глобальну продовольчу безпеку», – зазначили в АМПУ.