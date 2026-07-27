Ключі від Volkswagen Transporter, які надійшли у якості гуманітарної допомоги від поліцейського комісаріату Литовської Республіки, передав керівництву Миколаївського районного управління поліції та начальникам підпорядкованих підрозділів (відділень поліції № 1, 2, 3 та 7), заступник начальника обласного главку поліції Олексій Попков.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Отриманий транспорт використовуватиметься для забезпечення роботи слідчо-оперативних груп. Службові автомобілі дозволять ефективніше виконувати службові завдання та підвищать мобільність поліцейських підрозділів.



Правоохоронці висловили щиру вдячність міжнародним партнерам за постійну підтримку української поліції в умовах воєнного часу.

Як повідомляло Інше ТВ, Поліцейські офіцери громад Миколаївщини отримали 10 службових автомобілів від Нижньої Саксонії (ФОТО)