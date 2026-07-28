Як повідомляло Інше ТВ, з учора, 27 липня, у 123-й окремій бригаді безпілотних систем «Код Оріона» новий командир – майор Денис Гіпік (ФОТО).

У повідомленні Регіонального управління Сил територіальної оборони “Південь” ЗС України зазначалося, що «попереднього командира бригади, полковника Олега Макуху, призначено на вищу посаду до Регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь» у рамках подальшого просування по службі».

Однак це не так. «…як грім на голову прийняття рішення начальником РУ Південь призначення мене на іншу посаду. Розчавили, принизили…. Зневага, невіра… витерли ноги….», – написав на своїй фейсбук-сторінці полковник Олег Макуха.

У відео-коментарі Олег Макуха згадав, що було зроблено за час керування ним бригадою. Це новий підхід до якості підготовки особового складу, розбудова системи управління та підготовки особового складу, впровадження новітніх систем в планування та управління боєм в сучасних умовах, якість забезпечення бойових підрозділів. На сьогодні бригада має такі результати: 92% подавлення ворожих FPV, проведено першу в світі операцію з висадки НРК на ворожий берег, збиття «шахедів» в акваторії Чорного моря на відстані до 60 км, організація хорунжої служби та створення дієвого сержантського корпусу бригади і багато іншого.

«Я йду з піднятим обличчям, з вірою в себе, з вірою в Головнокомандувача. Думаю, що він з усім цим розбереться та прийме єдине правильне рішення. Закликаю і особовий склад, і суспільство мати витримку, пам’ятати, що ворог підступний, ворог за нами спостерігає, а ми повинні ще раз показати свою холоднокровність і професіоналізм. І бити ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього», – сказав у своєму зверненні Олег Макуха.