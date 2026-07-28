Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє: у першому півріччі 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 2,1 млн грн транспортного податку, що на 509 тис. грн більше, ніж у січні – червні 2025 року.

Основна сума сплаченого податку, а саме 1,6 млн грн, перерахована власниками авто – фізичними особами. Внесок у сплату транспортного податку від юридичних осіб склав 523,5 тис. гривень.

Нагадуємо, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

Звертаємо увагу, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не менше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного місцевого бюджету, зокрема, фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.

Сплата транспортного податку сприяє наповненню місцевих бюджетів, що дозволяє фінансувати важливі соціальні та інфраструктурні проєкти.

Довідково.

Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України за посиланням: www.me.gov.ua.