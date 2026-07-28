Маркетплейс Wildberries після розголосу не припинив продаж товарів для російської армії, чим підтвердив, що його склади є військовими об’єктами, повідомив Центр протидії дезінформації РНБО, пише Iнтерфакс.

“Маркетплейс не прибрав військові товари з сайту, а лише спробував зробити їх менш помітними. З каталогу зник тег “все для “сво”, однак самі товари залишилися: їх просто розподілили по звичайних категоріях”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, бронежилети та шоломи тепер продаються в розділі “Спорт”, FPV-дрони та комплектуючі – серед техніки. За відповідними пошуковими запитами надалі можна знайти армійські аптечки, рації, тактичні рюкзаки, шеврони та прапори.

“Така тактика замилювання очей свідчить, що Wildberries не відмовляється від підтримки російської військової машини”, – повідомили в ЦПД.