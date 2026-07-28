Останнім часом у Миколаєві почастішали випадки вандалізму на територіях секторів почесних військових поховань.

Зафіксовано факти нанесення бруду на місця поховань, пошкодження елементів надмогильних споруд та інші прояви наруги над місцями вшанування пам’яті наших Захисників і Захисниць.

Тому Департамент міського господарства ММР планує встановити камери відеоспостереження на територіях секторів почесних військових поховань, інформує Миколаївська міськрада.

«Саме для запобігання випадкам вандалізму департамент міського господарства Миколаївської міської ради ініціює внесення змін до Програми підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України м. Миколаєва на 2024–2026 роки, передбачивши фінансування заходів зі встановлення систем відеоспостереження на територіях секторів почесних військових поховань.

Наразі фахівці здійснюють розрахунок орієнтовної вартості реалізації зазначених заходів. Після завершення всіх необхідних організаційних процедур питання щодо внесення відповідних змін до Програми та виділення фінансування буде винесено на розгляд депутатів Миколаївської міської ради.



Збереження місць поховань наших Героїв — спільна відповідальність усієї громади. Ми маємо зробити все можливе, щоб убезпечити ці місця від будь-яких проявів вандалізму, зберегти їхню гідність і віддати належну шану тим, хто поклав своє життя за свободу та незалежність України.



Пам’ять про Героїв має бути захищена», – зазначається в повідомленні.

Міська влада також звертається до батьків з проханням донести до дітей та підлітків думку, що кладовище — це не місце для розваг, самоствердження чи безвідповідальних вчинків, тут знайшли вічний спокій люди, які віддали найдорожче — своє життя – за Україну.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаїв звернеться до Кабміну щодо права встановлювати камери автоматичної фіксації порушень ПДР