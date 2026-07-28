Міністерство закордонних справ Республіки Польща однозначно відкидає подальші хибні та абсолютно необґрунтовані спекуляції президента Росії Володимира Путіна щодо нібито імперіалістичних прагнень її сусідів та територіального поділу України, що натякають на участь Республіки Польща в цьому процесі. Це не що інше, як дезінформація та чергова спроба розпалювати антагонізм та напруженість між українцями та їхніми союзниками, які підтримують Київ.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Польщі.

Інформаційна графіка Міністерства закордонних справ з написом «Заява» на темно-синьому фоні та логотипом міністерства.

Республіка Польща не висувала, не висуває і не має наміру висувати в майбутньому територіальних претензій до України. Польща повністю визнає, поважає та послідовно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України в межах її юридично встановлених, міжнародно визнаних кордонів, включаючи двосторонній Договір між Україною та Російською Федерацією про державний кордон від 2003 року.

Припущення Москви про нібито плани анексії західних українських територій, включаючи території Польщі, є грубою спробою дезінформації та є постійним елементом інформаційної війни. Мета цих дій зрозуміла: розділити європейські країни та відвернути міжнародну увагу від жорстокої, незаконної військової агресії, яку здійснює Російська Федерація.

Ми закликаємо владу Російської Федерації припинити висувати територіальні претензії проти своїх сусідів.

Нагадаємо, як повідомляє ІншеТВ, Путін заявив, що наші західні земля поділять Польща, Угорщина та Румунія, а росіяни в Україні – “титульна нація” (ВІДЕО)