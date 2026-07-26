Сьогодні у РФ святкують день ВМС, і знову без параду. Зате Путін зустрівся з морячками і наговорив їм чергової маячні. Схоже, він так відповідає Токаєву, який заявив, що ніхто не розуміє причин цієї війни. Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Президент Казахстану Токаєв закликав Путіна “заморозити” війну, бо “природа цього конфлікту незрозуміла” (ВІДЕО)

Тож тепер Путін, не приховуючи ненависті до України, наговорив таке.

Путін впевнений, що рано чи пізно Україна утратить свої західні землі — подарунок Сталіна — і все повернеться до Угорщини, Румунії та Польщі. За цією логікою у Монголії є шанси знову дійти до Москви, а у Китаю мінімум до Байкалу. Але ні, він цього не розумає.

“Єдиним гарантом територіальної цілісності України була Росія, але Київ недалекоглядно оголосив Москву своїм ворогом”, – заявив російський диктатор. Ну, ми всі ці гарантії побачили в Криму і продовжуємо бачити зараз.

Крім того, Путін заявив, що росіяни в Україні є «титульною нацією».