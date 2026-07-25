Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним в Омську, де він бере участь у форумі міжрегіонального співробітництва, закликав “заморозити” російсько-українську війну. Відео виступу Токаєва публікує путінський літописець Павло Зарубін.

За словами Токаєва, йому «надходить багато сигналів» від США та Європи з приводу «конфліктної ситуації» між Росією та Україною. Він зазначив, що «інформував» про це Путіна.

«Йдеться не про будь-яку громадянську війну. Ми завжди з повагою ставилися до українського народу, його культури, мови і вважаємо, що природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох, у тому числі й для нас. Припустимо, якщо був конфлікт, у тому числі й заморожений конфлікт між Азербайджаном та Вірменією, там суть цього конфлікту, походження цього конфлікту було цілком зрозумілим для нас. Вони йшли вглиб історії. Але тут це дуже важко зрозуміти», – сказав Токаєв.

Президент Казахстану зазначив, що Путін виявив «максимум дипломатичної гнучкості» під час переговорів із США на Алясці.

«Це просто моя скромна думка, якщо до мене звертаються. Можливо, цей конфлікт вже варто заморозити та повернутися до Стамбульської формули 2.0, оскільки там було досягнуто значних результатів. Звичайно, під гарантії великих держав, включаючи Росію і далі рухатися у бік довгоочікуваного світу», – запропонував Токаєв.

«Шкода, молоді люди гинуть. Це генофонд братніх народів – Росії та України. Все це треба зупиняти, тому що те, що відбувається, це на руку і на радість противникам Росії та української держави», — сказав Токаєв.

Від ІншеТВ зазначимо 2 моменти у цій заяві. По-перше, Зарубін ніколи б не виклав відео, яке було б неприйнятним для Кремля чи особисто для Путіна. По-друге, звертає на себе увагу те, що Токаєв не просто закликає до зупинки чи заморозки війни, він просуває шлях виходу – повернутися до Стамбулу 2:0. Це суто кремлівська ідея, що у Стамбулі були досягнуті домовленості про мир. Україна категорично заперечує це і наголошує на тому, що те, як РФ розуміє і просуває “Стамбульські угоди”, вигідні вони лише для РФ.