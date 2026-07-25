Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Україну утриматися від атак на неросійські судна в Чорному морі після звернення керівництва американської нафтової компанії Chevron, яке висловило занепокоєння через ризики для своїх активів у Казахстані. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, генеральний директор Chevron Майк Вірт цього тижня провів переговори з представниками адміністрації США щодо ситуації в Чорному морі. Причиною стала нещодавня атака українських безпілотників, під час якої були пошкоджені чотири танкери, серед яких судно, зафрахтоване Chevron, поблизу порту новоросійськ.

Після консультацій із представниками нафтової галузі адміністрація Трампа попередила Україну про небажаність ударів по неросійських суднах у Чорному морі.

Адміністрація розглядає каспійський трубопровідний консорціум як життєво важливий маршрут постачання енергоносіїв із Казахстану на європейські ринки, який є альтернативою російським енергоресурсам – заявив американський чиновник.

Як зазначає WSJ, Chevron володіє 15% акцій Каспійського трубопровідного консорціуму та 50% найбільшого нафтового родовища Тенгіз у Казахстані. Через обмеження роботи термінала в Новоросійську Казахстан уже був змушений скоротити видобуток нафти через нестачу потужностей для її зберігання.

Видання додає, що у Вашингтоні зацікавлені у безперебійному постачанні казахстанської нафти на світові ринки, особливо на тлі напруженої ситуації на Близькому Сході, яка спричинила різке зростання світових цін на нафту. Водночас співрозмовники WSJ припускають, що через позицію США Україна може переорієнтувати свої удари на інші російські цілі, які не викликатимуть подібних політичних суперечок.