Шовковиця — одна з найулюбленіших літніх ягід, але її насичений фіолетовий сік часто залишає стійкі плями. Відмити руки після збирання чи поїдання ягід, а також повернути одягу чистий вигляд буває досить складно.

Gazeta.ua зібрала прості та перевірені способи, які допоможуть швидко позбутися слідів від шовковиці.

Як очистити руки від соку шовковиці

Звичайне мило не завжди здатне впоратися з фіолетовими плямами. У таких випадках краще скористатися господарським милом. Для цього можна нанести його на губку для миття посуду та акуратно потерти забруднені ділянки рук.

Ще один ефективний засіб — лимон. Достатньо протерти руки шматочком лимона, а потім ретельно вимити їх із милом. Якщо сліди залишилися, процедуру можна повторити.

Як вивести плями від шовковиці з одягу

Свіжі плями від ягід видалити найпростіше. Забруднене місце потрібно обережно промити окропом і залишити приблизно на 5 хвилин. Після цього річ можна випрати у пральній машині.

Якщо пляма вже встигла в’їстися у тканину, допоможе домашній розчин. Для його приготування потрібно змішати:

3 столові ложки оцту;

1 столову ложку лимонного соку;

1 склянку теплої води.

Одяг слід замочити у цій суміші приблизно на 30 хвилин, після чого випрати звичайним способом.

Також проти плям від шовковиці можна використати засіб для миття посуду. Його потрібно нанести на забруднення на кілька хвилин, потім обережно потерти пляму щіткою або руками та випрати річ у машинці.