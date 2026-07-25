Факт того, що жінка застосувала відносно трьохрічної онуки фізичну силу у місцевому магазині, зафіксувала камера відеоспостереження закладу. Поліцейські встановили особу мешканки Вознесенська та спільно з фахівцями місцевої адміністрації для захисту прав малолітньої, дівчинку тимчасово вилучили із сімʼї.

Про це пише Поліція Миколаївської області.



Дізнавачі задокументували факт правопорушення та проводять досудове розслідування. За скоєне жінці загрожує від штрафних санкцій до одного року виправних років.

Інформація про те, що невідома жінка застосовує фізичну силу до малолітньої дитини у магазині надійшла до Вознесенського райуправління вчора, 24 липня, близько 16:00 від свідка інциденту.

Поліцейські ювенальної превенції та слідчо-оперативної групи райвідділу розпочали перевірку та з’ясували, що факт мав місце напередодні ввечері 23 липня у місцевому супермаркеті. Правоохоронці встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 48-річна місцева жителька, яка піклується про трьохрічну онуку поки її рідна матір тимчасово перебуває за кордоном.

Поліцейські опитали жінку, яка здійснює піклування. Разом із фахівцями служби у справах дітей Вознесенської райдержадміністрації для подальшого захисту прав малолітньої, вилучили її та тимчасово влаштували до дитячого будинку сімейного типу.

За фактом умисного завдання ударів дитині, які призвели до фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень дізнавачі поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України. За скоєне правопорушниці загрожує штрафні санкції, або громадські роботи, або ж до одного року виправних робіт.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури.